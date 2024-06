Il Napoli Conte Di Lorenzo Kvara | parla Enrico Fedele

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nella trasmissione ‘ForzaSempre in onda su Radio Marte è intervenuto, dirigente e opinionista. Di seguito le sue dichiarazioni. “Secondo me si sta esagerando nell’attesa e nelle aspettative su. La cosa importante saranno i risultati. La questione Diè una cosa che succede in tutte le squadre ma ase n’è fatto un caso. Se il calciatore se ne vuole andare, se ne andasse. Diè un ottimo giocatore, non determinante però. Secondo me Giuffredi ha detto quello che ha detto su Diperché la società gli ha detto prendi il tuo assistito e andate”. Secondonon esistono giocatori incedibili Secondo me, lo sapete, non esistono giocatori incedibili ma se una società dice che il calciatore è in vendita il prezzo cala.