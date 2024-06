Il Grassina si prende l’Eccellenza Dini-gol firma il derby più sentito Antella a testa alta e spera ancora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024)99: Vadi, Cipriani, Manetti Sac. (72’ Grattarola), Merciai (74’ Manetti Sam.), Rossi, Biondi, Picchi, Tacconi, Santucci, Maresca (82’ Tumminaro), Castiglione (62’ Aprea e 87’ Mignani). All.: Morandi.: Bartoli, Mezzini, Fabiani, Alfarano, Tomberli, Travagli, Metafonti (91’ Magnolfi), Natale, Baccini (29’ Romanelli), Simoni (93’ Manecchi),(88’ Meacci). All.: Cellini. Arbitro: Burgassi di Firenze. Marcatore: 62’. Note: spettatori 1100 circa. Angoli: 5-6. Ammoniti: Manetti Sacha, Rossi, Alfarano, Natale. Dalla panchina Meacci e all’83 espulso Leo del. FIRENZE – Il grande sogno è diventato realtà. Ilè in Eccellenza. Dopo due stagioni di Promozione, la squadra del presidente Zepponi torna in Paradiso, a far parte del grande palcoscenico di Eccellenza.