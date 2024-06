Il confronto tra Schlein e Tarquinio sulla guerra il candidato | Pd sia un partito plurale Molti dem la pensano come me sulla difesa comune

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Il nazionalismo nel nostro continente ha sempre prodotto una cosa sola: la”. Ellydal palco di Piazza Testaccio, parla dei conflitti in corso. Su quello corso a Gaza, serve, secondo la segretaria, una iniziativa europea più protagonista per un “cessate il fuoco immediato necessario per portare tutti gli aiuti umanitari al popolo palestinese, per liberare tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, per far ripartire il processo di Pace”. Per“è tempo che venga pienamente riconosciuto anche lo Stato di Palestina”. “Mentre sosteniamo un popolo ingiustamente invasoquello ucraino, bisogna non perdere il ruolo diplomatico e politico di un’Unione Europea che anche lì lavori per isolare Putin”, ha aggiunto la segretaria parlando dell’altro conflitto, quello sul fronte ucraino.