Hercai | trama e streaming Stagione 1 puntata 9 | Una promessa

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Lunedì 10 giugno 2024 è andata in onda ladal titolo “Una”, nono episodio della primadella fiction turcaAmore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi.Amore e Vendetta –episodio 9 Lainizia con Miran che alla porta dei nonni di Melek, esclama: “Sono venuto a riportare a casa mia moglie”. Segue il monologo di Aziza: “Miran distruggerà la sua stessa famiglia”. Reyyan viene punta da uno scorpione. Miran rimane al suo fianco tutta la notte. La mattina dopo, Reyyan si sveglia e inizia a stuzzicare Miran: un momento di leggerezza nonostante la tensione. Hazar entra in scena e dice a Miran: “Ti ho affidato mia figlia in abito bianco per amarla e proteggerla.