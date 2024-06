Gerry Scotti | La Ruota della Fortuna tornerà presto e più a lungo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Samira Lui eE’ girata bene a. Il reboot de Laha portato al preserale di Canale 5 ascolti superiori al 21% di share (media di 2.855.000 spettatori e il 21.42%). Dopo un mese di messa in onda tuttavia si è già archiviato il primo ciclo (da stasera partono le repliche di Caduta Libera). Considerato il riscontro, Lasicuramente e con un maggior numero di episodi. Lo annuncia ufficialmentesu Instagram. “Abbiamo girato l’ultimama torneremo…e più a! Grazie a tutti per l’affetto” ha scritto il conduttore. Noi per primi abbiamo auspicato una messa in ondain maniera stabile e duratura. Va detto però che il game dovrà comunque alternarsi con Caduta Libera (le registrazioni sono in corso) e con la già annunciata “ultima edizione” di Avanti un Altro.