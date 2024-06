Francia i pre-convocati per le Olimpiadi | non c’è Mbappé la stella è Lacazette|Nazionali

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-03 11:33:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’allenatore della selezione Under 21 della, designato pure per guidare la nazionale olimpica, Thierry Henry ha diramato la lista dei pre-per il torneo di calcio maschile per Parigi 2024. Una competizione che prenderà il via il prossimo 24 luglio e si concluderà l’11 agosto, nella quale saranno impiegabili giocatori Under 23 più tre fuoriquota. Entro il 3 luglio Henry dovrà consegnare la lista definitiva, alla quale verrà aggiunto per sua stessa ammissione un ulteriore Over 23 oltre a Lacazette e Mateta, che non sarà certamente Kylian, per il quale il Real Madrid – suo prossimo club – ha ribadito la contrarietà a concedere calciatori per le