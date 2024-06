Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non tutto è perduto quando si parla di: ci sono vari modi peri propri. Vediamo tutto nei dettagli. Tempo di dichiarazione dei redditi. L’appuntamento con il commercialista non è sicuramente il più piacevole ma è certamente quello a cui non si può mancare. Tuttavia c’è un modo perbuona parte dei propri. Vediamo cosa si può fare. Puoiun sacco didal/Cityrumors.itAd aprile e maggio iniziano le prime dichiarazioni dei redditi che proseguono anche nei mesi a seguire. L’appuntamento con il proprio commercialista non è sicuramente uno dei più piacevoli ma è l’unico a cui non si può mancare: ogni anno, immancabilmente, bisogna incontrarlo per fare il punto della situazione. I lavoratori dipendenti e gli autonomi con Partita Iva regime ordinario – non i forfettari, per intenderci – possonobuona parte dei loroattraverso deduzioni e detrazioni.