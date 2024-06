Farmaceutica Merck Italia sul podio degli NC Awards con la campagna ' Per Te'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - Con la'Per Te. Il nostro impegno, incessantemente',, affiliatana di, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento agli NC. La premiazione - informa una nota - si è svolta venerdì scorso nel corso della cerimonia conclusivaNC, presso il Talent Garden Calabiana di Milano, dove l'azienda si è piazzata sul, con un bronzo nella categoria Best Holistic Campaign - Health & Pharma. La, nata in occasione del World Cancer Day 2023, vuole confermare l'impegno dell'azienda nel campo dell'oncologia dando vita a un progetto di sensibilizzazione che dimostri vicinanza a caregivers e pazienti, affinché nessuno si senta solo nell'affrontare la malattia.