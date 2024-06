Fallisce il colosso turistico tedesco Fti rimasto a corto di liquidità Viaggi a rischio dal 4 giugno in poi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ildel turismo FTI, il terzo in Europa nel settore, ha aperto una procedura di insolvenza davanti al tribunale di Monaco di Baviera. Il fallimento colpirà presumibilmente inon ancora iniziati, già a partire da domani 4. Il gruppo conta 6 marchi, circa 90 filiali nel mondo e 11mila dipendenti. L’operator offriva 120 destinazioni nel mondo e possiede e/o gestisce direttamente una cinquantina di hotel nel mondo, con un giro d’affari di 4,1 miliardi di euro. “Stiamo attualmente lavorando duramente per garantire che igià iniziati possano essere completati come previsto“, afferma il gruppo. Secondo le prime informazioni, inizialmente solo il marchio FTI Touristik sarà direttamente interessato dalla dichiarazione di fallimento, verranno poi presentate analoghe istanza per le varie filiali.