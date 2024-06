F1 prove libere GP Canada 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) La Formula 1 lascia l’Europa dopo aver disputato il Gran Premio di Monaco, per volare – nuovamente – oltreoceano. La prossima tappa del Circus è Montréal, dove andrà in scena il GP del. La gara di casa di Lance Stroll avrà luogo sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, autodromo che ospita il paddock da ormai molti anni, con il primo evento valido per il mondiale di Formula 1 ospitato nel 1978. L’ultimo vincitore qui è Max Verstappen, con Fernando Alonso e Lewis Hamilton che avevano completato il podio. Il Circus si ferma però per una settimana, consentendo ai team di spostare il materiale da Montecarlo al continente americano, con il weekend che andrà in scena dal 7 al 9 giugno. Il fine settimana presenta la tradizionalezione, che prevede tre sessioni di, le qualifiche e infine la gara della domenica.