Euro2024 Spalletti | un abbraccio a Scalvini E sul sostituto | Gatti verrà con noi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si avvicina sempre di più l’inizio die il tecnicoprepara la squadra da schierare in vista dell’esordio del 15 giugno contro l’Albania. “Questo è un gruppo di ragazzi veramente serio, tutti hanno dato la massima disponibilità. Un paio, come, li avevo allertati, erano felici di sperare di essere chiamati e sono arrivati di corsa quando poi hanno visto quello spazio per potersi inserire. Mi dispiace ancora di più per quelli che ho lasciato fuori ma li richiamerò”. Sono le dichiarazioni di Luciano, al microfono di Sky Sport alla vigilia del match amichevole con la Turchia, primo dei due test in vista di Euro 2024. Oggi ospiti d’onore a Coverciano i fantastici 5: Rivera, Antognoni, Baggio, Del Piero e Totti.