DAZN – Conte a Roma due giorni con De Laurentiis Mercoledì firma e annuncio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Saràil giorno in cui avverrannodi Antonioa Napoli: le ultime direttamente dal giornalista Accomando. Antoniosi prepara ad assumere le redini della SSC Napoli e il via al conto alla rovescia è già stato annunciato. Attraverso i canali social del giornalista di, Orazio Accomando, sono emersi dettagli cruciali sulle mosse del tecnico in vista della sua ufficiale nomina come nuovo allenatore azzurro. Ecco quanto scritto dal giornalista sulla piattaforma X: “Il programma di Antonio: duecon il presidente Delasul contratto eufficiale“. Il programma diprevede duenella capitale, in compagnia del presidente del Napoli, Aurelio De