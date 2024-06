Crêpes di piselli con 2 ingredienti | facilissime e veloci

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 giugno 2024)dicon 2Questa preparazione è talmente versatile da poter essere sfruttata in tantissime ricette, con il ripieno che preferiamo, come la ricetta classica d’altronde. Ma questa volta per realizzarle avremo bisogno solo di acqua e didecorticati, null’altro. Niente farina, niente latte, niente uova, non un grammo di burro e tutte queste mancanze le rendono perfette per gli intolleranti al lattosio e per i celiaci. Potremmo quasi definirlo un piatto democratico, che mette d’accordo tutti, famigliari, amici, conoscenti, ospiti importanti di cui magari non conosciamo le abitudini culinarie. Con questo piatto non potremo fallire. Dovremo solo agire con un po’ d’anticipo e lasciare iriposare in una ciotola di acqua fredda per almeno un’ora.