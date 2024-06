Chico Forti Camere penali contro l’intervista in tv da Vespa | Opera di disinformazione le carceri italiane non sono grand hotel

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) “La trasmissione di Brunosul casorappresenta una veradirispetto alle condizioni degli oltre 61mila detenuti nelle”. A scriverlo è l’Unione delle, il “sindacato” degli avvocatisti, attaccando la puntata di Cinque minuti del 31 maggio in cuiha intervistato su Rai 1, l’ex velista condannato per omicidio negli Usa e di recente estradato in Italia, dove sta scontando l’ergastolo nel carcere di Verona dopo un breve passaggio nel penitenziario romano di Rebibbia. In tvha raccontato di essere stato “accolto come un re” nella sua nuova sistemazione: “Mi hanno fatto un piatto di spaghetti all’amatriciana. Tutto quello che ho adesso, vestiti, biancheria, me lo hanno donato gli altri detenuti.