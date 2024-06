Born in the U S A compie 40 anni | il best seller che ha riscritto la carriera di Springsteen

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ci sono dischi che tracciano un confine netto con tutto quello che c'è stato prima nella vita di un artista. Nel caso di, reduce da due classici come The River e Nebraska (demo acustici diventati album),in the U.S.A. è il disco della svolta, quello che trasforma la sua già nutrita fan base in un'audience sterminata: perché, è bene ribadirlo, una buona fetta di chi lo ama lo ha scoperto proprio grazie a questo album blockbuster con sette singoli che in momenti diversi hanno scalato le classifiche americane e non. Un album da trenta milioni di copie nel mondo, con un sound tipicamenteOttanta, con suoni di batteria e tastiere che sono testimonianza di quel che era considerato cool negli studi di registrazione dell'epoca.