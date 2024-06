Albuccione – Controlli su cani spaventati e malnutriti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024) A seguito di segnalazioni riguardanti la presenza dirandagi nella frazione di, alcuni dei quali indicati come denutriti e, l’amministrazione ha incaricato il Comando della Polizia locale di verificare quanto rappresentato e, in particolare, di accertare se gli animali abbiano il microchip e, qualora di proprietà, se le loro condizioni generali di custodia siano tali da non pregiudicarne il benessere. Così in un comunicato la Città di Guidonia Montecelio. (Com/Red/Dire) .