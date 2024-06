Accusa frode Iva da oltre 18 milioni di euro nel commercio di bevande | il gip di Foggia emette otto misure cautelari Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 3 giugno 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, nel rispetto dei diritti degli indagati e dei terzi coinvolti, si comunica che su delega della Procurapea di Roma, finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma ehanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di provvedimentirestrittivi della libertà personale nei confronti di 8 persone, di cui n. 3 destinatari della misura custodiale in carcere e n. 5 agli arresti domiciliari, gravemente indiziate dei reati di associazione a delinquere,fiscale ed autoriciclaggio, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di. Con il medesimo provvedimento è stato altresì disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie per18di, corrispondenti all’ammontare dell’I.