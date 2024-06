2 giugno 2024 | l’identità italiana un valore inalienabile a dispetto dei titoli di Repubblica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ha un che di stantio la perentoria (ed immotivata) affermazione, sparata a tutta pagina, su “la”, alla vigilia del 2, dalla scrittrice Maura Gancitano: “non esiste”. Sa di vecchi (e superficiali) schematismi intellettuali e di un pressappochismo storico-culturale che speravamo sepolti, dopo anni di qualunquismo antinazionale e di un facile internazionalismo senza avvenire. Così evidentemente non è. Almeno in certi “salotti buoni”, avvolti nei fumi di un indifferentismo culturale oggi camuffato da “inclusione”, nel melting pot, nel gran calderone, dei linguaggi omogenei. Risolvere sbrigativamente il tema della nostra identità nazionale non depone a favore della “scrittrice e divulgatrice” – sponsorizzata da “la” – impegnata a declinare inclusione con mescolanza (di lingue e costumi) nel segno di un’idea di italianità molteplice e confusa, dove le radici culturali paiono destinate a lasciare spazio ad un indifferentismo culturale, privo di spessore e di orizzonti, laddove è il “radicamento” identitario la grande sfida della contemporaneità.