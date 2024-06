WWE | Un’altra accusa piove su Vince McMahon

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 2 giugno 2024) Le accuse di Janel Grant nei confronti dihanno danneggiato pesantemente la reputazione di colui che, per tantissimi anni, è stato al vertice della federazione di wrestling più famosa al mondo. Ora,sarebbe stata lanciata nei suoi confronti.pietra scagliata Durante un’intervista con James Romero di WSI, l’ex valletta della WCW e della WWF Missy Hyatt, ha raccontato uno spiacevole aneddoto che vide coinvolta lei e: “Ho dovuto spingerefuori dalla mia stanza d’albergo perché stava cercando di infilarmi la lingua in bocca. Dopo averlo fatto, mi vollero come Federette. E io: ‘Non voglio essere una Federette’. ‘Oh, beh, faremo qualcosa con te e The Honky Tonk Man‘. Non mi fidavo di loro, così me ne andai e dovetti implorare Jim Crockett e Dusty Rhodes per un lavoro”.