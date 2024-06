Vuoi sposarmi? Grande Fratello l’ex concorrente rompe gli schemi La proposta al fidanzato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 2 giugno 2024)novità perdel. L’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è stata vinta da Perla Vatiero, ma ovviamente sono stati diversi gli inquilini capaci di mettersi in mostra. Tra questi c’è sicuramente l’attrice Beatrice Luzzi, amatissima dal pubblico, ma anche Massimiliano Varrese, Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Quest’ultimo è stato il bello della casa e ha fatto girare la testa a molte, ma una è rimasta impassibile. Stiamo parlando di Angelica Baraldi che ha legato un bel rapporto con Mirko, ma senza mai andare oltre. E infatti la modella era fidanzata ed è riuscita a trattenersi senza scadere in comportamenti disdicevoli. Adesso per lei arriva una clamorosa svolta nella vita privata.