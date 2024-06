Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 16 | 30

Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

VIABILITÀ DEL 2 giugno 2024 CLAUDIO VELOCCIA 1620 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA DI PRATICA A POMEZIA SI RALLENTA TRA VIA MONTEDORO E LA VIA DEL MARE DIREZIONE COLLI DI ENEA SI STA IN CODA SULLA VIA LITORANEA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO A NEMI, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA PRINCIPALE VIA NEMORENSE TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI VIGNA GRANDE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral.

