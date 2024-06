Vecchie glorie del calcio in campo a Castellina per aiutare la Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Protagonisti storici sui campi di, danno vita a un torneo benefico Over 50 per sostenerele attività delladiin Chianti. È avvenuto l’altro pomeriggio allo stadio del centro chiantigiano, in coincidenza del Memorial intitolato sia a Luciano Ferrara, massaggiatore impegnato in diversi club anche del circondario compreso il Poggibonsi, sia a Nigro Ferroni, già atleta delscomparso nel 2023 a soli 56 anni. Un evento, tra ’come eravamo’e solidarietà, organizzato per la seconda edizione dalla società gialloverde, che ha messo a disposizione l’impianto comunale con l’amministrazione, e da Marcello Bucciarelli, ds dalle solide radici castellinesi, oggi nell’organigramma della Sangiovannese. Tutto con l’apporto di Edilchianti.