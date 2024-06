Tre fratelli comprano una terra abbandonata in Puglia e la trasformano in un' azienda agricola strepitosa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 2 giugno 2024) La spaccatella di pomodoro ciliegino al naturale e quella di carciofo violetto brindisino grigliato, i capperi di Racale in aceto di mele e il sugo all’amatriciana sono le new entry del ricco assortimento di conserve prodotte da I Contadini,di Ugento, nel basso Salento, il tacco d’Italia. Una produzione piccola ma non piccolissima nella campagna alle spalle di Torre San Giovanni e di alcune delle più belle spiagge della costa ionica pugliese, famosa come le Maldive italiane. Una produzione a filiera chiusa dal campo alla tavola: letteralmente. Oltre alla coltivazione nei 52 ettari disparsi in diversi appezzamenti, tra i feudi di Ugento, Nardò e Galatina, e alla lavorazione che impegnano uno staff di 50 collaboratori, l’salentina ha un concept store a Monza, un ristorante con bottega aperto quattro anni fa dove far assaggiare e acquistare i prodotti maison.