Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

Luceverde Roma ben trovati all’ascolto circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale in occasione oggi della festa della Repubblica La Tradizionale parata ai Fori Imperiali disposte chiusure temporanee in tutta l’area tra il Colosseo e Piazza Venezia coinvolte diverse strade e piazze tra il Circo Massimo il Celio e il Quirinale per il trasporto pubblico fino alle ore 13:30 sospesi i capolinea di Piazza Venezia e Teatro Marcello è deviato o limitate nel percorso diverse linee bus chiusa anche la stazione Colosseo della linea metro B il quartiere Flaminio manifestazione sportiva presso il Parco del Foro Italico con possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 02-06-2024 ore 07 | 30