Toti non molla la Regione e rivendica ogni atto compiuto

(Di domenica 2 giugno 2024) Giovanninon ha alcuna intenzione di dimettersi dalla presidenza della Liguria e in un lungo intervento politico“l’interesse pubblico innostra scelta” e la certezza “che la maggior parte dei liguri comprendano e apprezzino il cammino fe i risultati raggiunti dal nostro governo”. La riflessione è contenuta nella lettera che il governatore agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso, ha consegnato al suo uomo di fiducia, l’assessore Giacomo Giampedrone, ieri durante l’incontro autorizzato dalla procura di Genova. La missiva verrà letta martedì prossimo in Consiglio regionale dal capogruppo della Lista, Alessandro Bozzano., ha detto Giampedrone “passa le sue giornate a studiare e a scrivere. Legge tutto, custodisce in una cartellina trasparente gli articoli che possono essere utili per la sua difesa”.