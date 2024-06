Studenti e docenti del ’Puccini’ insieme per i Concerti di Primavera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Un appuntamento imperdibile con la musica attende gli appassionati domani, alle 17.30, nella bellissima sala consiliare del palazzo della Provincia. I ‘di’ – rassegna organizzata dalla Società dei, che per questo evento rinnova la collaborazione con il– ospiteranno uno spettacolo, che vedrà protagonisti giovani musicisti di grande talento, tuttidel conservatorio, che si esibisconoad alcuni dei loro. Sul palco Giada Bondielli, Matteo Guerrini, Francesca Costa, Giovanni Giannini, con voce recitante Rachele Valentini. Dopo Riccardo Arrighini con ‘Puccini in Jazz’, Samuele Fontana in ‘Chitarra classica Milano city’, il recital del violinista Oleksandr Pushkarenko, ‘L’estetica delle musiche afro-americane’ di Stefano Zenni, ecco quindi ‘Piano a 4 mani’.