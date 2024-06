Sondrio estate 2024 Si alza il sipario in piazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Giovedì 6 giugno il via! La lungasondriese inizierà con la seconda edizione dello “Student party – Data zero”, serata dedicata agli studenti che è l’avvio di una lunga stagione da vivere in compagnia: i giovani potranno gustare le specialità gastronomiche ideate dai locali cittadini e ascoltare buona musica. Il 13 giugno, sarà di scena “Spritzolo – Spritz al Nebbiolo”: speciali aperitivi accompagneranno i gustosi piatti preparati dagli esercizi pubblici aderenti all’iniziativa, dove non mancheranno coinvolgenti spettacoli musicali. I due appuntamenti organizzati dall’Associazione mandamentale didell’Unione commercio e turismo, con la preziosa collaborazione diShopping, sono simpatica ouverture degli 8 giovedì di festa in agenda dal 20 giugno all’8 agosto inseriti nel ricco programma di “” allestito dall’Amministrazione.