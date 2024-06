Roland Garros 2024 Cocciaretto eliminata da Gauff | l’Azzurra perde in due set

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 2 giugno 2024) Parigi, 2 giugno– Si ferma agli ottavi di finale la strada aldi Elisabetta. La tennista tricolorecon Coco(terza nel Ranking Mondiale Wta) per 6-1, 6-2. Nello stesso torneo femminile, Iga Swiatek conquista il pass per i quarti, sconfiggendo travolto 6-0 6-0 la russa Anastasia Potapova, n.41 WTA. Foto supertennistv.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .