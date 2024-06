Real Madrid Florentino Perez | Voglio la sedicesima Champions League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) “Siamo molto contenti, vincere unanon è facile, ilin questa competizione ha una storia che tutti conoscono. Abbiamo fatto una buona competizione e siamo degni di questa Coppa, per noi la quindicesima”. Lo ha detto un soddisfattodopo il quindicesimo trionfo indel. “Kroos? Era quello che voleva, ritirarsi al vertice – ha aggiunto a La1 il presidente delle Merengues – È un giocatore che senza dubbio sarà una delle grandi leggende del”. Belle parole anche per Vinicius e Carvajal, autori dei gol decisivi: “Tutti hanno giocato per aiutare la squadra, a volte Vinicius segna e altre volte lo fa Joselu. E tutti sono ugualmente contenti, quello che conta è la squadra, l’atmosfera in cui vivono, quella di una grande famiglia, di una cosa sola.