Pattinaggio la Primavera esulta | Desirèe Cocchi è campionessa italiana

(Di domenica 2 giugno 2024) Prato, 2 giugno 2024 -si è laureatadella categoria “senior”. Questa la sentenza emessa dal campionato italiano Fisr diartistico che sta andando in scena in questi giorni all'Estraforum, e che sta vedendo sfidarsi nelle varie categorie i migliori pattinatori e le migliori pattinatrici d'Italia. La ventiquattrenne agonista dellaPrato appare ormai sempre più protesa verso il ruolo di allenatrice, visto che sempre più spesso affianca ormai da qualche anno la sorella Candida in questo ruolo. Ma non ha mai smesso di gareggiare, affiancando la nuova carriera a quella di agonista. E dopo aver vinto tutto a livello giovanile (fra cui il titolo didel mondo nella categoria “junior”, conquistato nel 2018 in Francia) è salita sul gradino del podio anche nella massima categoria.