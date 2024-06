Luigi Strangis tutti ricorderanno l’ex vincitore di Amici | sparito nel nulla ecco che fine ha fatto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 2 giugno 2024) Il silenzio del cantante, che ha trionfato al termine della 21esima edizione di, hapreoccupare i tantissimi fan. Era il 19 settembre del 2021 quandoentrò a far parte della scuola di, fu lui a trionfare pochi mesi dopo nella serata finale. Uno dei talenti più cristallini che siano mai usciti dalla scuola di Maria De Filippi, l’ultima sua incursione nel mondo discografico risale all’anno scorso quando ha pubblicato i singoli Adamo ed Eva, Stupida Libertà e il duetto con Matteo Romano in Tulipani blu.ha trionfato al termine della ventunesima edizione diqui in uno scatto di qualche tempo fa – cityrumors.it (Fonte foto IG @)Di recente però ha tenuto col fiato sospesoi fan, per lungo tempo è rimasto in silenzio sui social network, senza dare notizie di sé.