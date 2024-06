Le scuole superiori al Cus Pisa per un torneo di calcio per la Festa della Repubblica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 - Unmisto dia 7 per ragazze e ragazzi dellesecondarie di II gradone. È l’iniziativa promossa dall’Ufficio scolastico regionale e dalla Prefettura dicon la collaborazione del Cus, in occasione. Nella mattinata di oggi infatti, presso gli impianti sportivi del Cus, si sono sfidati circa 50 ragazze e ragazzi provenienti dagli IstitutiL. Da Vinci-Fascetti, F. Buonarroti e E. Santoni. A vincere ilè stato il Liceo Buonarroti. LA GIORNATA - La giornata si colloca nell’ambito delle iniziative in programma in vista del 2 giugno, 78° AnniversarioItaliana. Il progetto si chiama “Cartellino rosso alla violenza” e ha l’obiettivo di esercitare lo sport, e in particolare il, sia come veicolo di sensibilizzazione, sia come forma di educazione al rispetto delle regole e delle persone.