Il Cile le canta a tutti Pop d’autore e indie invadono il Parco Tittoni

(Di domenica 2 giugno 2024) Il popde Il, l’italiano e internazionale dare a squarciagola ma anche l’attenzione per l’ambiente e per uno stile di via più ecosostenibile. Tanta musica e il cinema d’impegno nell’avvio di settimana del. Il festival di Desio darà il là alla sua seconda settimana di programmazione con la proiezione di un documentario che indaga le buone e le cattive abitudini in tema ambientale, in particolare riguardo al problema dei riciclo dei rifiuti e delle apparecchiature elettroniche: martedì alle 21.30 si potrà approfondire il tema con il docufilm “Materia Viva“, che attraverso i racconti di esperti e di personaggi noti invita a pensare alla necessità di trovare rapidamente un equilibrio tra la presenza sempre più pervasiva della tecnologia nelle nostre vite e la tutela delle risorse del pianeta.