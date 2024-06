Francesco Arca in lacrime a Verissimo | Vorrei la verità sulla morte di mio padre Sono pronto a perdonare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) “Se condividi il tuo dolore lo superi”. Ne è convinto, che ospite anella puntata del best of in onda il 1° giugno (l’intervista è dello scorso marzo, ndr) racconta, senza nascondere la commozione, la tragedia che ha colpito la sua famiglia molti anni fa, quando il, paracadutista militare, è morto in un incidente i cui contorni nonmai stati del tutto chiariti. Alla vicenda l’ex tronista di Uomini e Donne ha dedicato un libro, Basta che torni, uscito – non a caso – in occasione della festa del papà. Un titolo chespiega così: “Papà era un paracadutista, quando partiva mi faceva le raccomandazioni: ‘Studia, ascolta mamma’ e io gli dicevo: ‘Vai tranquillo, basta che torni’. Era un amuleto che avevo verso me stesso e verso di lui quindi dicevo sempre questa frase e infatti tornava sempre e quindi dicevo: ‘Funziona’”.