FOTO Festa della Repubblica celebrazioni e battaglia contro l’autonomia differenziata

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 5 minutiCelebrato il 78esimo anniversario dalla nascitache fu sancita con referendum popolare del 2 giugno e 3 giugno 1946: la Cerimonia, come da tradizione si è svolta ai piedi del Monumento alla Vittoria Alata in piazza Iv Novembre. La Celebrazioneepocale scelta di campo voluta dal popolo italiano alla fineSeconda Guerra Mondiale, quest’anno cade in un periodo assai delicato per l’Europa con la guerra in Ucraina ancora in corso e la strage di Gaza a preoccupare tutto il mondo. I momenti più significativicerimonia, coordinata dal maggiore dei Carabinieri, Francesco Altieri, alla guidaCompagnia di Cerreto Sannita, sono stati sottolineati dai musicistiBanda Musicale del Conservatorio diretta con grande attenzione e cura da Vincenzo D’Arcangelo e con l’ausilio dei ragazzi del Convitto Giannone che hanno sfilato a fine cerimonia con una bandiera tricolore sull’Inno alla Gioia di Beethoven.