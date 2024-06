Fenerbahce Mourinho | Ora questa maglia è la mia pelle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) “adesso sarà la mia“. Queste le prime parole di Josèda allenatore del. Arrivato con un volo privato da Londra (dove ha assistito alla finale di Champions League) ad Istanbul, lo Special One ha speso subito belle parole per ringraziare la società turca ed i numerosi tifosi che lo hanno accolto a braccia. “Voglio subito ringraziarvi per il vostro amore – ha dichiarato il tecnico portoghese nel corso della presentazione ufficiale con il nuovo club –. L’amore che provo dal primo momento in cui il mio nome è stato legato al Fenerbahçe. In genere, un allenatore viene adorato dopo le vittorie. In questo caso, mi sento amato prima di vincere., per me, è una grande responsabilità”. “Prometto che da questo momento in poi appartengo alla vostra famiglia.