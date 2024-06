Esplosione in Campeggio a Martinsicuro | Manutentore 43enne Gravemente Ustionato

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 2 giugno 2024) Teramo - Unè rimastodopo un'avvenuta all'interno di un bungalow nel'Duca Amedeo'. L'incidente è stato probabilmente innescato da una sigaretta accesa in un ambiente saturo di gas. L'uomo, intento a fumare, stava indagando su un forte odore di gas proveniente dal bungalow. Entrato nell'ambiente, è stato colpito dall'causata presumibilmente dalla fuoriuscita di gas da una bombola difettosa o malfunzionante. Ilha riportato ustioni al volto, alle braccia e al torace ed è stato immediatamente trasferito in elicottero all'ospedale Mazzini di Teramo dal personale del 118. I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area del