Dramma Scalvini l’esito degli esami dopo l’infortunio e il sostituto dell’Italia a Euro2024

(Di domenica 2 giugno 2024) La pessima notizia è arrivata: il difensore Giorgioha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistrola gara contro la Fiorentina e non potrà prendere parte a. Al suo posto pronto Federico Gatti, calciatore della Juventus. Continuano i problemi per Luciano Spalletti in vista dell’esordio aAcerbi, un altro difensore è costretto al forfait. “la partita contro la Fiorentina, Giorgioè stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter”, si legge in un comunicato ufficiale.