Borgo del Ponte contro i lampioni bianchi spettrali

(Di domenica 2 giugno 2024) Queia led proprio non vanno giù e parte la raccolta di firme. Sale la protesta e dopo Forno, che ha perso la sua calda atmosfera di anticoper lasciare il posto luci fredde e, la novità sconvolge anche i residenti didel, che definiscono ia led "’una oscenità’. Il presidente dell’associazionedel-Santa Lucia-Capaccola, Vincenzo Ozioso, ha scritto al sindaco e alla Sovrintendenza. "I nuovia led a luce bianca che vanno sostituendo ia luce gialla in unmillenario sono veramente osceni – afferma –. Quelli precedenti, che non possono neppure essere definiti vecchi perchè hanno meno di 15 anni, sono suggestivi con la luce gialla diffusa e devono essere mantenuti.