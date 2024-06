Attacco alla Democrazia | Auto del Candidato Sindaco Lanciotti Danneggiata

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 2 giugno 2024) Teramo - Romolodi Giulianova, ha subito un vile atto di vandalismo contro la suautilizzata per la campagna elettorale. La sua Smart personalizzata è statacon vetri divelti e la carrozzeria graffiata, in un chiaro tentativo di intimidazione., sostenuto dalle liste civiche 'Insider' e 'Giuliaunita', ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, definendo l'atto come un tentativo di farlo tacere. L'incidente ha sollevato una solida reazione di solidarietà da parte dei suoi tre rivali alle prossime elezioni comunali. Alberta Ortolani della coalizione 'Patto per Giulianova' ha espresso la sua ferma condanna verso questo vile atto intimidatorio, sottolineando l'importanza di una campagna elettorale improntatademocraticità e al rispetto reciproco.