Ancora maltempo nelle Marche | allerta meteo per i temporali

(Di domenica 2 giugno 2024) Ancona, 2 giugno 2024 -per iprevisti per domani 3 giugno, soprattuttozone collinari e costiere siazone al nord che in quelle più a sud. Si tratta di un'gialla. Bisogna quindi attendereun po' per l'arrivo del caldo estivo e le giornate assolate., diramata un'per la gionata del 3 giugno (foto generica) Già dalla giornata di oggi domenica 2 giugno si sono registrati rovesci isolati, soprattutto fino al tardo pomeriggio sul settore settentrionale, secondo le previsioni il fenomeno dovrebbe intensificarsi ed estendersi al resto del territorio durante la notte. "Nella prima parte della giornata di domani 3 giugno e per il primo pomeriggio - si legge sull'diramata dalla Protezione civile delle-, il transito di una depressione in quota favorirà l'insorgere di rovesci osparsi.