Virtus Medicina nuovo coach Bettazzi Sincerità e gratitudine per la fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Con un emozionante post sulla pagina Facebook del club, laha annunciato la nuova guida tecnica di serie C: saràFrancesco, ‘Bidi’ per i più, che prenderà il posto dell’uscenteMatteo Dalpozzo, ai saluti dopo 6 anni fra assistentato e primo violino della squadra. Un arrivo importante tra le fila giallonere, con le prime coraggiose parole del tecnico, ex Bsl San Lazzaro. "La ‘mia’– si legge nel post –. In queste circostanze, gli allenatori dalla serie A in giù esprimono spesso concetti stereotipati che tendono a definire il nulla e, intendiamoci, in passato l’ho fatto anch’io. Ma nel particolare presente che sto vivendo, invece credo giusto presentarmi solo con tutta la miae lasciando da parte, per ora, obiettivi stagionali e retoriche motivazionali".