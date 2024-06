Violenze allo Sportpark e in centro Pugno duro | piovono Daspo urbani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Fano, 1 giugno 2024 – Avevano aggredito un giovane tunisinoSport Park lo scorso 29 marzo e per rendere le minacce più credibili avevano tirato fuori anche un coltello. Gli avevano dato una testata e gli avevano spruzzato contro dello spray urticante. Ora la polizia li ha identificati e per loro è scattata l’accusa di minaccia e lesioni personali aggravate. Si tratta di due cittadini egiziani, una ragazza italiana e un’altra persona sulla cui identità la polizia sta ancora indagando. D’ora in poi, per tutti loro sarà divieto assoluto di movida. Per intervento del Questore, infatti, dovranno girare al largo non solo dSport Park ma anche da tutti i bar, fast food, circoli, discoteche e disco-pub e, in genere, da tutti i locali pubblici dove si somministrano bevande alcoliche, dalle 19 e fino all’orario di chiusura.