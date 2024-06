Un libro per ricordare Franco Mosca chirurgo e filantropo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Pisa, 1 giugno 2024 - Nella giornata di ieri, 31 maggio 2024, si è tenuta la presentazione del" e l'intitolazione dell'Auditorium "" presso le Officine Garibaldi. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori e membri della comunità, che hanno riempito la sala fino alla sua massima capienza ed oltre, testimoniando l'affetto e la stima per il professor, figura centrale nella Fondazione Arpa e nella comunità medica. Hanno aperto la cerimonia i saluti del presidente della Provincia, Massimiliano Angori, dell’assessora Gabriella Porcaro, per il Comune di Pisa e del professor Emanuele Neri, preside della Scuola di Medicina, in rappresentanza dell’Università di Pisa. "È stato un onore celebrare ancora una volta la vita e l'opera del Professor, grazie alla realizzazione di questo- ha detto il professor Luca Morelli, presidente della Fondazione Arpa -.