Tony Effe fa scoppiare una polemica | Io povero vivevo in 90 mq e una paghetta da 150 euro a settimana

(Di sabato 1 giugno 2024)lo ha cantato nel suo ultimo singolo (“Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento / Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello / Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo“) e a quanto pare diceva il vero. Ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT, il trapper ha infatti raccontato della sua adolescenza da riccone scatenando una. Affrontando il tema ‘’ con Gianluca Gazzoli,si è lamentato di suo padre che all’epoca del liceo gli dava solo 150. Una cifra bassissima dal suo punto di vista. “Quando stavo al liceo mio padre mi dava 150di. Nel senso, che ci devo fare?“. Un’affermazione che ha fatto restare senza parole il conduttore che gli ha spiegato che 150“non sono mica pochi“.