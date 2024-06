Tau e Conad ancora insieme | Combattiamo le discriminazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Coinvolti oltre 600 studenti delle scuole elementari alla festa dello Sport del Tau Altopascio in sinergia con. Una serie di giochi e attività all’interno del rinnovato impianto cittadino. Questo evento va a concludere, per il terzo anno consecutivo, il progetto scuola, coordinato dalla società Tau Calcio Altopascio, che riprenderà ad ottobre, facendosi veicolo di valori quali aggregazione sociale, inclusione, crescita personale e sostenibilità ambientale. Un’iniziativa di successo, grazie anche al rinnovo della partnership che ha visto protagonistiuna volta Tau Calcio,Nord Ovest e Dife Spa "Tau per tutti" e "School Tau Project" si prefiggono ogni anno di offrire ai ragazzi con disabilità una possibilità di successo e soddisfazione che trova proprio nelle attività sportive una notevole opportunità di realizzazione.