Se l' amore online è una truffa

(Di sabato 1 giugno 2024) Le "truffe romantiche" o "romance scam", sono un fenomeno sempre più diffuso nel mondo digitale, mirato a sottrarre denaro con l'inganno attraverso i social network. Tramite profili falsi e promesse dieterno, queste truffe attirano persone sole, nascondendo dietro di sé una rete ditori come gli “Yahoo Boys" un collettivo criminale originario dell'Africa occidentale. Questi individui si distinguono per le loro sofisticate truffe sentimentali e finanziarie. Utilizzando l'intelligenza artificiale e manipolando le emozioni delle vittime, gli Yahoo Boys sono in grado di estorcere denaro in modo efficiente e spietato. Inoltre, è emerso il coinvolgimento della mafia nigeriana, che opera su due livelli distinti. Il primo livello si occupa di creare falsi profili sui social network per adescare le vittime, mentre il secondo livello si occupa del riciclaggio del denaro ottenuto illegalmente, utilizzando conti correnti e trasferimenti internazionali.