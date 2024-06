RICCI VS BONOLIS | MA QUALI EVENTI SPIACEVOLI SONO BUGIE FACILMENTE DIMOSTRABILI!

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 1 giugno 2024) Antonioreplica con una nota dell’ufficio stampa di Striscia la Notizia all’intervista in cui Paoloparla di “qualcosa di spiacevole” fatto danei suoi confronti. Nota ufficio stampa Striscia la Notizia «Abbiamo letto l’intervista a Paolo, pubblicata ieri, in cui il conduttore lamenta che Antoniogli avrebbe fatto «qualcosa di spiacevole». Nessuna spiacevolezza, soltanto il sacrosanto smascheramento di una ciarlatana, che è una delle missioni di “Striscia la notizia”. Nel novembre 2003, a “Domenica in”, Paolopresentò «la signora Palma Casalino, una tra le più rappresentative e stimate medium italiane». Durante l’intervista non mise mai in dubbio la capacità della donna di parlare coi defunti. A Striscia fummo sorpresi e sepolti da segnalazioni e proteste: «Fa pubblicità ai maghi.