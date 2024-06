Protesta dipendenti società Abramo non andranno a votare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Nonalle Europee ed invitano i cittadini a solidarizzare con loro facendo altrettanto. Sono i cinquecentoche vivono a Crotone della "customer care",del settore call center, per i quali dal 30 giugno è stato preannunciato il licenziamento. Complessivamente, in Calabria, la vertenza interessa oltre mille lavoratori. Ai 500della sede centrale di Crotone, si aggiungono, infatti, i circa 300 di Cosenza ed i 200 di Catanzaro. La situazione di crisi si é determinata a causa del mancato rinnovo della commessa da parte della Tim allacrotonese, che é in amministrazione straordinaria a causa dei suoi problemi finanziari. I lavoratori hanno inscenato una manifestazione dia Crotone nel corso della quale sono state decine le persone che hanno depositato le tessere elettorali in appositi contenitori che saranno consegnati al prefetto.