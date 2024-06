Premio Etrusco c’è anche l’Inter Ecco l’ospite d’onore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) Non solo premi pere per chi sta in prima linea, maammirazione per chi amministrada dietro le quinte. Lunedì 3 giugno, Massimiliano Farris – vice allenatore del– sarà a Viterbo come ospite– Lunedì 3 giugno alle ore 17:30, Massimiliano Farris, vice allenatore dele fresco campione d’Italia alle spalle di Simone Inzaghi, saràalla 41esima edizione del, l’appuntamento tradizionale di fine stagione promosso dalla sezione Aiac di Viterbo. Nell’occasione viene consegnata la storica statuetta dell’“” ai tecnici associati alla sezione che hanno vinto i rispettivi campionati nel campionato dilettantistico e giovanile. Il presidente Otello Settimi e il suo staff hanno annunciato con piacere la presenza del vice allenatore delin occasione della giornata dedicata alle premiazioni.